Golf | Pavan in alto all’Alfred Dunhill Links Championship Terzetto in testa
Terminato da pochi minuti il primo giro dell’Alfred Dunhill Links Championship, il torneo del DP World Tour che ogni anno coinvolge tre famosissimi campi scozzesi, l’Old Course di St. Andrews, il Carnoustie Golf Links e il Kingsbarns Golf Links. Al comando c’è un terzetto un po’ inaspettato, composto dall’americano Ryan Brehm (una vittoria sul PGA Tour nel 2022), dall’olandese Darius van Driel (un successo sul tour europeo nel 2024) e dall’inglese Matthew Jordan (due decimi posti all’Open Championship). Per tutti loro score di -9, ottenuto da Brehm e van Driel a Kingsbarns e da Jordan, dettaglio da non sottovalutare, a St. 🔗 Leggi su Oasport.it
Golf: Francesco Molinari, Pavan e De Leo in Danimarca nella terra dei due Højgaard
Danish Golf Championship, tre azzurri in gara: Molinari, Pavan e De Leo inseguono il colpo in Danimarca
Golf, il tedesco Siem balza al comando del British Masters a metà gara. Migliozzi e Pavan superano il taglio
