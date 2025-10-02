Golf Alfred Dunhill Links Championship | tre italiani in campo in Scozia con i campioni della Ryder Cup

Migliozzi, Laporta e Pavan sfidano Fleetwood, Fitzpatrick, Hatton e MacIntyre sui percorsi simbolo del golf europeo. In gara anche big mondiali e celebrità come Michael Douglas e Andy Murray È iniziato in Scozia l’ Alfred Dunhill Links Championship, appuntamento del DP World Tour che fino al 5 ottobre regalerà golf di altissimo livello sui tre percorsi storici dell’ Old Course di St. Andrews, del Carnoustie Golf Links e del Kingsbarns Golf Links. L’Italia si presenta con un tris di protagonisti: Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan, chiamati a misurarsi con i migliori giocatori del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it