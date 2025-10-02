La marina militare israeliana ha intercettato ventuno imbarcazioni della Global Sumud Flotilla: sono ventidue, al momento, le barche che proseguono la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. Secondo i media turchi una nave, la Mikeno, sarebbe riuscita a raggiungere le acque di Gaza. Intanto, subito dopo la notizia dell’abbordaggio alla spedizione umanitaria per Gaza da parte delle navi militari israeliane, migliaia di persone si sono riversate nelle piazze di tutta Italia per manifestare il proprio dissenso. Di seguito tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla spedizione della Global Sumud Flotilla a Gaza di oggi, giovedì 2 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Global Sumud Flotilla, ultime notizie: ventuno imbarcazioni intercettate da Israele. Media turchi: “La nave Mikeno ha raggiunto le acque di Gaza” | DIRETTA LIVE