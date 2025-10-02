Global Sumud Flotilla Turchia apre indagine contro Israele per abbordaggio a imbarcazioni e detenzione illegale di suoi 24 cittadini

Turchia avvia indagine su Israele per l’attacco in acque internazionali alla Global Sumud Flotilla e la detenzione di 24 suoi cittadini diretti a Gaza La Turchia ha alzato la voce contro Israele e ha deciso di aprire un'indagine per l'abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

