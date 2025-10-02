Global Sumud Flotilla Turchia apre indagine contro Israele per abbordaggio a imbarcazioni e detenzione illegale di suoi 24 cittadini
Turchia avvia indagine su Israele per l’attacco in acque internazionali alla Global Sumud Flotilla e la detenzione di 24 suoi cittadini diretti a Gaza La Turchia ha alzato la voce contro Israele e ha deciso di aprire un'indagine per l'abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
L’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, contro cittadini diretti pacificamente a Gaza per consegnare aiuti umanitari a civili ridotti alla fame, è un atto gravissimo che non può essere ignorato. Leggi https://facebook.com/movi - X Vai su X
La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Ma secondo i media e il tracker della Flotilla la barca Mikeno sarebbe arrivata nelle acque davanti alla costa di Gaza. Allo stato attuale, due barche della Sumu - facebook.com Vai su Facebook
Turchia, seconda Flotilla di 45 navi civili partita oggi da Hatai. VIDEO - Le imbarcazioni sono salpate dal porto di Arsuz, nella provincia di Hatay, in segno di solidarietà alla Global Sumud Flotilla, intercettata nelle scorse ore dalle forze israeliane. Si legge su tg24.sky.it
Flotilla, partita la fase due. Dalla Turchia 45 barche di civili verso Gaza - Quarantacinque navi civili sono salpate dal porto di Arsuz, nella provincia di Hatay in Turchia, dirette verso la Striscia di Gaza per ... Come scrive iltempo.it