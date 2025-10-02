Global Sumud Flotilla tra i fermati anche il giornalista Saverio Tommasi

Tra i 400 membri della Global Sumud Flotilla fermati ieri notte dalla Marina israeliana c’è anche il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi. L’equipaggio della nave Karma, su cui viaggiava insieme ad altri attivisti italiani, è stato intercettato in acque internazionali e scortato fino al porto di Ashdod, dove tutti i passeggeri sono stati portati in un centro temporaneo per l’identificazione. La testimonianza interrotta. Poco prima dell’abbordaggio Tommasi era in diretta per raccontare la situazione a bordo. La connessione si è poi interrotta e da quel momento non erano più arrivate notizie, fino a stamattina, quando il giornalista è riuscito a comunicare con l’Italia spiegando che lui e gli altri compagni di viaggio attendono di parlare con i loro avvocati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

