Fanno discutere le parole del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, pronunciate a Porta a Porta nei momenti in cui la marina militare israeliana eseguiva l’abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Tajani stava sottolineando di aver chiesto a Israele “di non intercettare la Flotilla in acque internazionali” cosa che in realtà non è avvenuta così come sottolineato dal giornalista Antonio Polito, presente in studio. Lo stesso giornalista, poi, ha chiesto al ministro degli Esteri italiano se non ritenesse illegale il blocco navale israeliano in acque internazionali. Domanda alla quale Tajani ha così risposto: “Secondo me il blocco è una violazione del diritto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Global Sumud Flotilla, Tajani: “Il diritto internazionale è importante ma fino a un certo punto” | VIDEO

