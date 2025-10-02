Global Sumud Flotilla Salis | Preoccupazione per i due genovesi appello a manifestazioni pacifiche
La sindaca di Genova, Silvia Salis, sta seguendo con grande apprensione gli aggiornamenti che arrivano dalla missione della Global Sumud Flotilla nelle acque internazionali davanti alle coste Gazawi.La prima cittadina esprime forte preoccupazione per i componenti della missione umanitaria che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Le immagini della nave Oxygono della Global Sumud Flotilla intercettata da Israele: l''imbarcazione viene abbordata dalle forze israliane e i militari salgono a bordo catturando l'equipaggio. #globalsumudflotilla - X Vai su X
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook
José Nivoi e Pietro Queirolo Palmas, i genovesi a bordo della Flotilla. Salis: "C'è preoccupazione" - Primocanale aveva raccontato la storia del giovane Pietro, intervistato dal giornalista di inchiesta Lorenzo D’Agostino (anche lui a bordo della flotilla): marinaio, il ragazzo lavorava a bordo di lus ... primocanale.it scrive
Global Sumud Flotilla, Salis: "Preoccupazione per i due genovesi, appello a manifestazioni pacifiche" - La preoccupazione della sindaca di Genova per i componenti della missione abbordati da Israele: “Un atto che viola il diritto internazionale”. Scrive genovatoday.it