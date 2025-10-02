Global Sumud Flotilla Salis | Preoccupazione per i due genovesi appello a manifestazioni pacifiche

Genovatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Genova, Silvia Salis, sta seguendo con grande apprensione gli aggiornamenti che arrivano dalla missione della Global Sumud Flotilla nelle acque internazionali davanti alle coste Gazawi.La prima cittadina esprime forte preoccupazione per i componenti della missione umanitaria che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

José Nivoi e Pietro Queirolo Palmas, i genovesi a bordo della Flotilla. Salis: "C'è preoccupazione" - Primocanale aveva raccontato la storia del giovane Pietro, intervistato dal giornalista di inchiesta Lorenzo D’Agostino (anche lui a bordo della flotilla): marinaio, il ragazzo lavorava a bordo di lus ... primocanale.it scrive

Global Sumud Flotilla, Salis: "Preoccupazione per i due genovesi, appello a manifestazioni pacifiche" - La preoccupazione della sindaca di Genova per i componenti della missione abbordati da Israele: “Un atto che viola il diritto internazionale”. Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Salis