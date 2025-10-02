Global Sumud Flotilla occupata l' Università Statale di Milano
L'Università Statale di Milano è stata occupata dagli studenti che si dicono pronti per lo sciopero generale e annunciano: "Dalle università alle piazze, blocchiamo tutto". La protesta è scattata in seguito alle operazioni di abbordaggio effettuate da Israele contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. "Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", sottolineano gli attivisti di Cambiare Rotta Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla, esplode la protesta in tutta Italia. Statale occupata a Milano, rabbia Meloni - Prosegue l’operazione di intercettazione delle navi umanitarie della Global Sumud Flotilla, partita nei giorni scorsi con l’obiettivo di raggiungere Gaza. Come scrive thesocialpost.it
Global Sumud Flotilla, barche abbordate da Israele: boom di scuole occupate - Nella serata di ieri, 1° ottobre, le imbarcazioni che fanno parte della Global Sumud Flotilla sono state intercettate e abbordate da Israele. Scrive tecnicadellascuola.it