Global Sumud Flotilla l' operazione di Israele per fermare la missione sarebbe finita ma rimangono alcuni punti interrogativi

Mikeno risulta essere l'unica imbarcazione entrata nelle acque davanti alla Striscia di Gaza, anche se non si hanno altre informazioni. Il governo italiano ha attivato l’Unità di Crisi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Global Sumud Flotilla, l'operazione di Israele per fermare la missione sarebbe “finita”, ma rimangono alcuni punti interrogativi

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Ma secondo i media e il tracker della Flotilla la barca Mikeno sarebbe arrivata nelle acque davanti alla costa di Gaza. Allo stato attuale, due barche della Sumu

Le operazioni israeliane di intercettazione e abbordaggio della Global Sumud Flotilla, in ordine - Mercoledì sera Israele ha intercettato e abbordato diverse barche della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa civile composta da una quarantina di barche che aveva l’obiettivo di rompere il blocco ... Da ilpost.it

Flotilla abbordata, Israele: “Provocazione finita”, fermati 40 italiani. Cortei in tutta Italia, attivisti bloccano aeroporto a Torino - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sulla Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Da fanpage.it