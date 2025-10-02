Roma, 2 ottobre 2025 - Le forze israeliane continuano ad abbordare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Una ventina di navi è stata fermata, 10 sono in 'emergenza', ma le altre proseguono cercando di evitare il blocco marittimo israeliano. Alla mezzanotte di ieri le truppe di Tel Aviv erano salite a bordo di almeno 13 delle 47 navi della formazione, dopo averne disturbato i segnali radio e trattenendo gli attivisti a bordo. Abbordaggio israeliano alla Flotilla, gli attivisti con le mani in alto Tra le imbarcazioni intercettate c'è anche anche la 'Morgana', con a bordo il senatore del M5s Marco Croatti e l'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Global Sumud Flotilla live, le forze israeliane hanno fermato una ventina di imbarcazioni. Le altre proseguono nel tentativo di raggiungere Gaza