Global Sumud Flotilla l' imbarcazione Mikeno è nelle acque davanti a Gaza
L'imbarcazione Mikeno risulta essere entrata nelle acque davanti alla Striscia di Gaza, superando l'abbordaggio di Israele.
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Le immagini della nave Oxygono della Global Sumud Flotilla intercettata da Israele: l'imbarcazione viene abbordata dalle forze israliane e i militari salgono a bordo catturando l'equipaggio.
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo
Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Ventidue italiani erano a bordo delle navi intercettate dall marina israeliana.
Flotilla, finora 20 imbarcazioni intercettate da Israele. Le altre 22 proseguono verso Gaza - La prima barca ad essere fermata dall'esercito israeliano è stata la Alma, dove a bordo si trovano Greta Thunberg e Ada Colau.