Global Sumud Flotilla l' imbarcazione Mikeno è nelle acque davanti a Gaza

Wired.it | 2 ott 2025

L'imbarcazione Mikeno risulta essere entrata nelle acque davanti alla Striscia di Gaza, superando l'abbordaggio di Israele. 🔗 Leggi su Wired.it

