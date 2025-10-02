Global Sumud Flotilla il presidio pro Palestina a piazza dei Cinquecento a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Dopo i cortei nella notte, a Piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini a Roma, è stato istituito un presidio pro Palestina,.con la targa "Piazza Gaza". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

