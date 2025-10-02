Global Sumud Flotilla | GRAZIE! Il mare non dimentica
di Paolo Gallo Non sono barche che sono state fermate in mare. È la verità, ancora una volta, ad essere stata sequestrata. L’esercito israeliano ha abbordato la Global Sumud Flotilla con la stessa meccanica ferrea con cui da mesi strangola un popolo intero: la logica della forza che si sostituisce alla ragione, la convinzione che tutto sia lecito quando si gode della protezione dei potenti e del silenzio dei complici. Gli attivisti e le attiviste non hanno perso. Non potevano perdere: chi mette la propria vita a disposizione della giustizia non è mai sconfitto. Ma i governi sì, e miseramente. L’Italia per prima, che si è piegata all’arte consumata dell’ambiguità: un gesto di facciata, una fregata a “garantire”, subito ritirata di fronte all’inevitabile, come se la neutralità fosse un merito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
