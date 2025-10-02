Global Sumud Flotilla bloccata anche Latina scende in piazza

Latinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone si sono mobilitate subito dopo la notizia del blocco delle navi della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza da parte delle autorità israeliane. L’abbordaggio, in acque internazionali, delle imbarcazioni civili che stanno portando aiuti alimentari e medicine alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla bloccataGlobal Sumud Flotilla abbordata, subito sciopero generale nel capoluogo ligure: 3.000 in piazza - Presidio davanti alla sede di Music for Peace e al varco Albertazzi Genova – «Se state vedendo questo video signifi ... Scrive ilsecoloxix.it

global sumud flotilla bloccataIsraele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Ventidue italiani erano a bordo delle navi intercettate dall marina israeliana. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Bloccata