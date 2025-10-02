Global Sumud Flotilla attivisti trasferiti in carcere israeliano Ketziot Ong | Vivranno l' inferno è famoso per violazioni diritti umani

Gli attivisti della Flotilla portati nel carcere di Ketziot, noto per torture e abusi: Ong denunciano l’ennesima violazione dei diritti umani da parte di Israele Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono attualmente in fase di trasferimento dalle acque internazionali al porto israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, attivisti trasferiti in carcere israeliano Ketziot, Ong: "Vivranno l'inferno, è famoso per violazioni diritti umani"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Cosa farà Israele agli attivisti italiani della Flotilla: l’esperto spiega tutti i rischi - Le circa 400 persone che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla ora sono trattenute da Israele: saranno identificate ed espulse ... Scrive fanpage.it

Flotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta - Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Come scrive leggo.it