Global sumud flotilla anche nel Salento gli universitari occupano una sede dell’ateneo

LECCE – Anche a Lecce è occupazione. Come in altre città d’Italia, la notizia dell’assalto alla “flotilla” al largo di Gaza ha scatenato anche le proteste degli universitari salentini: i componenti di Udu e Sindacato studentesco hanno così istituito un’assemblea permanente in un’aula del campus. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

L’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, contro cittadini diretti pacificamente a Gaza per consegnare aiuti umanitari a civili ridotti alla fame, è un atto gravissimo che non può essere ignorato. Leggi https://facebook.com/movi - X Vai su X

La Global Sumud Flotilla non sta passando ore facili. Ma, anche se non sappiamo a quale prezzo, il suo scopo l’ha raggiunto. Perché il vero fine della spedizione non è tanto portare aiuti materiali, che per carità sarebbero utilissimi, ma certo non risolutivi: il ve - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla bloccata, studenti occupano l'Università del Salento. A Bari proteste nelle aule - Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di ... Riporta quotidianodipuglia.it

In tutta Italia ci sono decine di manifestazioni in solidarietà alla Flotilla e a Gaza - Sono proseguite in varie città le mobilitazioni spontanee iniziate ieri sera dopo che l'esercito israeliano ha arrestato gli attivisti a bordo ... Scrive ilpost.it