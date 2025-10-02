Global Sumud Flotilla abbordata dagli israeliani fermati oltre 200 attivisti
La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Oltre 200 gli attivisti fermati, che saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. Una trentina gli italiani, tra loro l'eurodeputata Scuderi e il senatore Croatti. Ventritre le barche che invece stanno proseguendo il viaggio in direzione Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Le immagini della nave Oxygono della Global Sumud Flotilla intercettata da Israele: l''imbarcazione viene abbordata dalle forze israliane e i militari salgono a bordo catturando l'equipaggio. #globalsumudflotilla - X Vai su X
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla abbordata, subito sciopero generale nel capoluogo ligure: 3.000 in piazza - Presidio davanti alla sede di Music for Peace e al varco Albertazzi Genova – «Se state vedendo questo video signifi ... Da ilsecoloxix.it
Flotilla abbordata, “19 imbarcazioni intercettate da Israele, 23 in navigazione verso la Striscia di Gaza” - Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 sembrano aver cambiato rotta ... Si legge su ilsecoloxix.it