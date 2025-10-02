Global Flotilla domani sciopero generale Cgil e Usb Il Garante | Illegittimo perché senza preavviso

Orizzontescuola.it

Un attacco in acque internazionali alle navi civili della Global Sumud Flotilla, a bordo delle quali viaggiavano anche cittadine e cittadini italiani, ha provocato una mobilitazione immediata in Italia. Da mercoledì sera manifestazioni spontanee hanno interessato diverse città e per venerdì 3 ottobre è previsto uno sciopero generale nazionale, indetto da CGILUSB e da altre sigle sindacali di base tra cui Cub e Sgb. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

