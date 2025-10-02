Gli urtano l’auto e apre il finestrino a Michele Criscitiello sparisce un Rolex da 70mila euro | fregato dal trucco dello specchietto sulla sua Porsche

Lo hanno seguito per qualche centinaio di metri, anche perché la sua Porsche per le strade di Sesto San Giovanni di certo non poteva passare inosservata. E poi l’hanno scippato con il più classico dei trucchi, quello dello specchietto. Michele Criscitiello, proprietario del canale Sportitalia, è l’ultima vittima di un sistema che si sta diffondendo sempre di più tra Milano e l’hinterland. Al 42enne, presidente anche della Folgore Caratese che milita in Serie D, è sparito dal polso un orologio da svariate migliaia di euro. L’agguato al semaforo e il bottino. Il piano è scattato non appena Criscitiello si è fermato a un rosso, a pochi passi dallo stadio Breda della Pro Sesto. 🔗 Leggi su Open.online