Gli urgentisti si confrontano Novità sulla medicina d’emergenza

"Gli urgentisti si confrontano". Questo il titolo del congresso del dipartimento di emergenza dell’Ast di Macerata in programma per domani, a partire dalle 8, all’hotel Cosmopolitan di Civitanova. È organizzato da Domenico Sicolo (nella foto), direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Camerino e direttore facente funzioni dello stesso dipartimento. L’incontro rappresenta una importante opportunità per gli specialisti di condividere le ultime ricerche, pratiche cliniche e innovazioni nel campo dell’emergenza. Gli urgentisti analizzeranno i dati recenti e confronteranno gli approcci terapeutici, contribuendo così a migliorare la qualità delle cure fornite ai pazienti in situazioni critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

