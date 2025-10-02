Gli stadi ci soni gli ospedali no In Marocco continua la protesta della Generazione Z
Ospedali fatiscenti, classi piene di alunni, disoccupazione in crescita. In Marocco i problemi irrisolti della sanità, della scuola e del lavoro sono esplosi nella più grande protesta degli ultimi anni, che prosegue da 5 giorni consecutivi. Protagonisti sono i giovani della Generazione Z, nati a. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: stadi - soni
Stadio San Siro: la decisione potrebbe arrivare in tarda notte In questo momento sono in fase di discussione i 239 emendamenti della delibera per la vendita dell’impianto da parte del Consiglio Comunale di Milano #Milan #SanSiro #SpazioMilan Vai su Facebook
ZUCCHERO STADI 2026 Da questo momento sono disponibili le prevendite per le date negli stadi italiani dell’OVERDOSE D’AMORE World Tour 2026! Biglietti disponibili al link: https://lnk.to/ZuccheroStadi2026TW… Ph. @SteBrovettoPh #ZuccheroLive #O - X Vai su X
Stadio, se Cellino non paga 218mila euro di morosità da lunedì torna al Comune - La rinascita del Brescia Calcio grazie all’imprenditore Giuseppe Pasini è sempre più vicina ma per realizzarsi è dirimente risolvere la questione stadio. Secondo brescia.corriere.it
Stadio nuovo sì o no? La Repubblica (ed. Bologna): "Il Comune non ci sta, riparte il dibattito" - Il Comune in passato aveva espresso il proprio parere circa un restyling moderato dell'impianto mentre resistono le ... Lo riporta tuttomercatoweb.com