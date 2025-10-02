Gli stadi ci soni gli ospedali no In Marocco continua la protesta della Generazione Z

Ospedali fatiscenti, classi piene di alunni, disoccupazione in crescita. In Marocco i problemi irrisolti della sanità, della scuola e del lavoro sono esplosi nella più grande protesta degli ultimi anni, che prosegue da 5 giorni consecutivi. Protagonisti sono i giovani della Generazione Z, nati a. 🔗 Leggi su Today.it

