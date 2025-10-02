Gli ospedali si illuminano per Gaza | flash mob a Latina e Fondi

Anche gli ospedali di Latina e Fondi si illuminano per Gaza: i due nosocomi della provincia pontina aderiscono alla manifestazione dl titolo “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza” in programma nella serata di oggi, giovedì 2 ottobre, promossa dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

ospedali illuminano gaza flashGli ospedali si illuminano per Gaza: flash mob a Latina e Fondi - La mobilitazione promossa dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza: “E’ il più grande e diffuso flashmob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l’attacco israeliano n ... Si legge su latinatoday.it

