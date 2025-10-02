Gli ospedali si illuminano per Gaza | flash mob a Latina e Fondi

Anche gli ospedali di Latina e Fondi si illuminano per Gaza: i due nosocomi della provincia pontina aderiscono alla manifestazione dl titolo “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza” in programma nella serata di oggi, giovedì 2 ottobre, promossa dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedali - illuminano

Gli ospedali di Lecco e Merate s'illuminano di arancione: ecco perchè

"Luci sulla Palestina": 180 ospedali italiani si illuminano per Gaza. La protesta a Lecco

Gli ospedali di Roma si illuminano per Gaza, flash mob di medici e infermieri: "Stop al genocidio" https://ift.tt/YiezMfS - X Vai su X

https://www.tusciaup.com/luci-sulla-palestina-100-ospedali-per-gaza-anche-al-santa-rosa-di-viterbo-il-flash-mob-in-ricordo-di-tutti-i-palestinesi-uccisi-dallidf/349054 Giovedì 2 ottobre, alle 21.00, si terrà in tutta Italia e anche all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, Vai su Facebook

Gli ospedali si illuminano per Gaza: flash mob a Latina e Fondi - La mobilitazione promossa dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza: “E’ il più grande e diffuso flashmob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l’attacco israeliano n ... Si legge su latinatoday.it

Ospedali illuminati per Gaza, 2mila adesioni in Sardegna - Continuano a crescere le adesioni al flash mob organizzato dalla reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, 'Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza': gli ospedali che oggi 2 ottobre saranno illuminat ... Si legge su rainews.it