Gli Oblivion e Tognazzi protagonisti al De Micheli
Presto si alzerà il sipario al Teatro “De Micheli” di Copparo per una nuova stagione teatrale ricca di imperdibili appuntamenti con grandi firme dello spettacolo. Recentemente, nell’ambito del 78° Settembre Copparese, è stato svelato il cartellone 2025-2026 elaborato con la direzione artistica di Massimiliano Venturi e il sostegno del Comune di Copparo. E nella giornata di mercoledì ha aperto i battenti la biglietteria per fornire tutte le informazioni utili su abbonamenti, carnet e biglietti singoli. Ad aprire la stagione di prosa saranno i travolgenti Oblivion che il 29 novembre proporranno “Tuttorial. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: oblivion - tognazzi
