Presto si alzerà il sipario al Teatro “De Micheli” di Copparo per una nuova stagione teatrale ricca di imperdibili appuntamenti con grandi firme dello spettacolo. Recentemente, nell’ambito del 78° Settembre Copparese, è stato svelato il cartellone 2025-2026 elaborato con la direzione artistica di Massimiliano Venturi e il sostegno del Comune di Copparo. E nella giornata di mercoledì ha aperto i battenti la biglietteria per fornire tutte le informazioni utili su abbonamenti, carnet e biglietti singoli. Ad aprire la stagione di prosa saranno i travolgenti Oblivion che il 29 novembre proporranno “Tuttorial. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli Oblivion e Tognazzi protagonisti al De Micheli