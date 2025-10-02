Gli imprenditori padre e figlia che svuotano l' azienda per non pagare le tasse

Bresciatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia ha messo i sigilli a un’azienda di Lumezzane che si occupa di produzione di materie plastiche. Il sequestro preventivo, disposto dal Gip su richiesta della Procura di Brescia, è arrivato al termine di un’indagine per sottrazione fraudolenta al. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

