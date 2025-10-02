Gli educatori fanno rete | La Striscia ormai è un cimitero Difendere i diritti di un popolo

La voglia di dire ’basta’, l’urgenza di manifestare la vicinanza per una tragedia che scuote le coscienze. Sono all’incirca una novantina le " educatrici ed educatori della provincia di Massa Carrara e della Versilia " che hanno firmato per far sentire la loro voce a favore di Gaza come operatori del sociale. Persone impegnate nel sociale e nella cultura, che sentono "il bisogno, autonomamente, di prendere parola su quanto sta succedendo a Gaza e nei Territori Occupati". Un gesto forte e chiaro, che sa di empatia e partecipazione di fronte all’orrore. "La situazione che si è delineata ha raggiunto livelli terribili, con un genocidio in corso che ha l’obiettivo di cancellare letteralmente un popolo dalla faccia della terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

