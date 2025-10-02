Gli attivisti della Flotilla scendono con le mani alzate dopo abbordaggio soldati israeliani – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 Ecco le immagini della videosorveglianza delle navi della missione Flotilla, che trasmettono la diretta della navigazione. Ecco l'abbordaggio dei soldati israeliani e gli attivisti lasciare l'imbarcazione con le mani in alto. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: attivisti - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

Abbordaggio israeliano alla Flotilla, gli attivisti con le mani in alto - X Vai su X

#Flotilla Subito dopo l’abbordaggio, migliaia di persone si sono riversate nelle strade, in tutta Italia, per protestare a sostegno degli attivisti della #Flotilla. Bloccate le stazioni in alcune città. Cortei a Roma, Milano. Napoli e Torino. - facebook.com Vai su Facebook

Gli attivisti della Flotilla scendono con le mani alzate dopo abbordaggio soldati israeliani - (Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 Ecco le immagini della videosorveglianza delle navi della missione Flotilla, che trasmettono la diretta della navigazione. Segnala la7.it

Flotilla, cosa succede ora agli attivisti italiani fermati: il trasferimento ad Ashdod e l’ipotesi espulsione. La Farnesina: “Avranno due alternative” - I membri degli equipaggi fermati da Israele, una volta sbarcati, saranno identificati e trattenuti in un centro. Riporta ilfattoquotidiano.it