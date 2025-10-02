Gli attivisti della Flotilla hanno vinto contro una politica inetta

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa della Global Sumud Flotilla ha probabilmente già raggiunto il suo obiettivo politico, allo stesso tempo scuotendo il sistema politico italiano e di altri paesi europei. Mi sembra utile ricostruirne brevemente la storia. Associazioni e singoli individui di diversi paesi hanno preparato una operazione logisticamente complessa: portare direttamente a Gaza aiuti umanitari. L’obbiettivo primario e dichiarato è importante perché i blocchi di Israele hanno causato una vera e propria carestia, che si aggiunge al genocidio diretto con le armi. La politica europea semplicemente non c’è. Quella degli Stati ancora meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gli attivisti della flotilla hanno vinto contro una politica inetta

© Ilfattoquotidiano.it - Gli attivisti della Flotilla hanno vinto contro una politica inetta

In questa notizia si parla di: attivisti - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

attivisti flotilla hanno vintoDa chi è composta la Flotilla: attivisti, personaggi noti e cittadini comuni - La Flotilla, ufficialmente Global Sumud Flotilla, è un convoglio internazionale partito per rompere l’assedio via mare e portare aiuti a Gaza. Si legge su alphabetcity.it

Come è stata fermata la Flotilla: i 600 agenti speciali, l'esenzione dal rabbino e le granate lanciate dai droni - L'operazione calcolata nei minimi dettagli: dal trasferimento degli attivisti ad Ashdod agli ospedale in allerta ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Flotilla Hanno Vinto