L’iniziativa della Global Sumud Flotilla ha probabilmente già raggiunto il suo obiettivo politico, allo stesso tempo scuotendo il sistema politico italiano e di altri paesi europei. Mi sembra utile ricostruirne brevemente la storia. Associazioni e singoli individui di diversi paesi hanno preparato una operazione logisticamente complessa: portare direttamente a Gaza aiuti umanitari. L’obbiettivo primario e dichiarato è importante perché i blocchi di Israele hanno causato una vera e propria carestia, che si aggiunge al genocidio diretto con le armi. La politica europea semplicemente non c’è. Quella degli Stati ancora meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli attivisti della Flotilla hanno vinto contro una politica inetta