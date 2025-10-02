Gli altri numeri di Gaza perché i feriti avranno bisogno di cure e riabilitazione per molti anni anche dopo la guerra

Un dossier pubblicato poche ore fa dall’Oms parla di quanto la guerra nella Striscia di Gaza, anche se oggi il conflitto dovesse fermarsi, inciderà sul futuro dei palestinesi. Su quanti morti abbia provocato il conflitto nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas non c’è una cifra precisa. Stime recenti parlano di un numero che si aggira tra le 55mila e le 65mila persone decedute. (OMS FOTO) – Notizie.com Altri numeri li ha confermati proprio in queste ore l’Organizzazione mondiale alla sanità. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Gli altri numeri di Gaza, perché i feriti avranno bisogno di cure e riabilitazione per molti anni anche dopo la guerra

In questa notizia si parla di: numeri - gaza

Per Il Mulino sono ‘danni collaterali’: ecco i numeri di quel che accade a Gaza

Gaza, la mattanza della fame tra propaganda Usa e numeri reali (dell’Onu)

Gaza, ecco tutti i numeri degli aiuti umanitari che smentiscono Hamas

I numeri del genocidio in atto a Gaza non accettano opinioni. Forse lo ha finalmente capito Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, contestato durante una seduta del Consiglio comunale, per aver sostenuto di “stare con Israele” perché “ventimila bambini non so - facebook.com Vai su Facebook

I numeri del genocidio in atto a Gaza non accettano opinioni. Forse lo ha finalmente capito Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, contestato durante una seduta del Consiglio comunale, per aver sostenuto di “stare con Israele” perché “ventimila bambini non so - X Vai su X

Gaza, lo ammette pure l’Idf: “Morti e feriti sono 200 mila” - Tra morti e feriti nella Striscia sono da contare almeno duecentomila persone”. Scrive ilfattoquotidiano.it

A Gaza "più di 200mila fra morti e feriti". L'ex capo dell'Idf: "Questa non è una guerra gentile, ci siamo tolti i guanti" - 000 palestinesi sono stati uccisi o feriti nella guerra a Gaza e che "nemmeno una volta" nel corso del conflitto ... Lo riporta huffingtonpost.it