Gli aggiornamenti sulla Global Sumud Flotilla
Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Secondo il sistema di tracciamento delle rotte delle imbarcazioni, consultabile sul sito della Flotilla, sono state fermate l'Adara, la All Inn, l'Alma, l'Aurora, la Captain Nikos, la Dir Yassine, la Florida, la Grande Blu, la Hio, Huga, la Karma, la Mohammad Bhar, la Morgana (dove navigavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi), la Otaria, la Oxygono, la Seulle, la Sirius, la Spectre e la Yulara. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La Global Sumud Flotilla si avvicina a Gaza: gli aggiornamenti
Durante la diretta di questa sera anche gli aggiornamenti in diretta sulla Global Sumud Flotilla. Le navi con a bordo gli attivisti fermate dalle forze israeliane prima dell’arrivo a Gaza previsto per domani. - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA - L'organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave `Family´ che «confermano l'attacco di un drone» stanotte contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza.Aggiornamenti su http://Corrier - X Vai su X
Flotilla, diretta. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza. Arrestate circa 200 persone» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... Da ilmessaggero.it
Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Come scrive ilfoglio.it