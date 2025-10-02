Gli aggiornamenti sulla Global Sumud Flotilla

Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Secondo il sistema di tracciamento delle rotte delle imbarcazioni, consultabile sul sito della Flotilla, sono state fermate l'Adara, la All Inn, l'Alma, l'Aurora, la Captain Nikos, la Dir Yassine, la Florida, la Grande Blu, la Hio, Huga, la Karma, la Mohammad Bhar, la Morgana (dove navigavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi), la Otaria, la Oxygono, la Seulle, la Sirius, la Spectre e la Yulara. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Global Sumud Flotilla si avvicina a Gaza: gli aggiornamenti

