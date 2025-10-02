Gli agenti dell’ICE di Trump cercheranno clandestini anche allo show nel Super Bowl di Bad Bunny | Vi troveremo e vi deporteremo

«Non c’è nessun posto che possa rappresentare un rifugio sicuro per le persone che si trovano illegalmente in questo Paese. Né il Super Bowl né altrove. Vi troveremo. Vi arresteremo. Vi metteremo in un centro di detenzione e vi deporteremo » sono queste le parole pronunciate in un podcast da Corey Lewandowski, ex responsabile della campagna di Donald Trump, oggi braccio destro del Segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna Kristi Noem. Il riferimento al Super Bowl, che quest’anno si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara in California, non è casuale perché Lewandowski si riferiva proprio all’ Halftime Show del più importante evento sportivo statunitense, quest’anno affidato a Bad Bunny. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: agenti - trump

I raid degli agenti anti-immigrazione di Trump in chiese e ospedali terrorizzano la California: la vita sospesa degli irregolari

Tentato attentato a Trump, 6 agenti dei servizi segreti Usa sospesi dopo attacco al tycoon a Butler, Quinn: “Fallimento operativo”

Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

Cosa sta davvero succedendo negli Stati Uniti di Trump? Agenti federali, Guardia Nazionale, “estrema sinistra”, nazionalismo cristiano, Europa nemica… realtà o propaganda? Ce lo facciamo raccontare e - se possibile - spiegare da chi negli States ci vive e Vai su Facebook

Agenti ICE contro un rider Agenti dell’ICE (l'agenzia che controlla l'immigrazione negli USA) hanno rincorso un uomo nel centro di Chicago dopo alcuni commenti verbali. L’uomo è riuscito a fuggire. #Chicago #ICE #USA #Rider #Trump #Immigrazione - X Vai su X

Washington insicura. "Peggio di Baghdad". E Trump schiera gli agenti federali - Che Trump volesse avere più voce in capitolo nella gestione della città era chiaro fin da marzo, con l'istituzione di una task force per rendere Washington di nuovo "sicura e bella", contrastando ... Scrive ilgiornale.it

Usa, Trump offre pizza e hamburger agli agenti della Guardia Nazionale a Washington - Il presidente statunitense Donald Trump ha fatto visita alla polizia e ai soldati della Guardia Nazionale nel quartier generale di Anacostia, a Washington. Secondo tg24.sky.it