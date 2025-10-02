Gli agenti dell’ICE di Trump cercheranno clandestini anche allo show nel Super Bowl di Bad Bunny | Vi troveremo e vi deporteremo

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Non c’è nessun posto che possa rappresentare un rifugio sicuro per le persone che si trovano illegalmente in questo Paese. Né il  Super Bowl  né altrove. Vi troveremo. Vi arresteremo. Vi metteremo in un centro di detenzione e vi deporteremo » sono queste le parole pronunciate in un podcast da Corey Lewandowski, ex responsabile della campagna di Donald Trump, oggi braccio destro del Segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna Kristi Noem. Il riferimento al Super Bowl, che quest’anno si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara in California, non è casuale perché Lewandowski si riferiva proprio all’ Halftime Show del più importante evento sportivo statunitense, quest’anno affidato a Bad Bunny. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenti - trump

I raid degli agenti anti-immigrazione di Trump in chiese e ospedali terrorizzano la California: la vita sospesa degli irregolari

Tentato attentato a Trump, 6 agenti dei servizi segreti Usa sospesi dopo attacco al tycoon a Butler, Quinn: “Fallimento operativo”

Casa Bianca: "Washington più violenta di Baghdad, Trump fa pattugliare le strade dagli agenti federali"

Washington insicura. "Peggio di Baghdad". E Trump schiera gli agenti federali - Che Trump volesse avere più voce in capitolo nella gestione della città era chiaro fin da marzo, con l'istituzione di una task force per rendere Washington di nuovo "sicura e bella", contrastando ... Scrive ilgiornale.it

Usa, Trump offre pizza e hamburger agli agenti della Guardia Nazionale a Washington - Il presidente statunitense Donald Trump ha fatto visita alla polizia e ai soldati della Guardia Nazionale nel quartier generale di Anacostia, a Washington. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Dell8217ice Trump Cercheranno