Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 20:30, Canale Italia trasmetterà in diretta dallo Studio 12 una nuova puntata di Notizie Oggi Lineasera, condotta da Vito Monaco. Al centro del dibattito il tema della giustizia e della separazione delle carriere. Tra gli ospiti figurano Pietro Mazzuca, saggista d’inchiesta, gli avvocati Alessio Morosin e Giuseppe Benedetto (quest’ultimo presidente della Fondazione Luigi Einaudi), il penalista Carlo Pietribiasi, l’ex magistrato Angelo Turco, il direttore medico delle carceri di Pavia Giansisto Garavelli, il giurista Roberto Del Conte e il giornalista Ivano Tolettini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giustizia e separazione delle carriere, se ne parla a Notizie Oggi Lineasera

