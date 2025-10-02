Che fine ha fatto il leader dei Cinque Stelle? Se digiti “Conte” sulle agenzie di stampa escono una ventina di lanci, ma si sono rilasciati ad Antonio, l'allenatore del Napoli, non a Giuseppe, l'ex premier. Per fortuna dell'avvocato del popolo ci sono la Flotilla e Gaza, così all'Istituto Don Sturzo, dove era presente per i 50 anni dalla Conferenza di Helsinki, può rilasciare qualche dichiarazione, fingendo che lo scorso fine settimana nelle Marche non sia successo niente. In Finlandia nel 1975 l'Occidente calò le braghe di fronte a Mosca sui confini e forse non è un caso che il capo di M5S sia stato invitato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, crisi di nervi: va a fondo e incolpa gli alleati