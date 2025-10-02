Giuseppe Conte crisi di nervi | va a fondo e incolpa gli alleati
Che fine ha fatto il leader dei Cinque Stelle? Se digiti “Conte” sulle agenzie di stampa escono una ventina di lanci, ma si sono rilasciati ad Antonio, l'allenatore del Napoli, non a Giuseppe, l'ex premier. Per fortuna dell'avvocato del popolo ci sono la Flotilla e Gaza, così all'Istituto Don Sturzo, dove era presente per i 50 anni dalla Conferenza di Helsinki, può rilasciare qualche dichiarazione, fingendo che lo scorso fine settimana nelle Marche non sia successo niente. In Finlandia nel 1975 l'Occidente calò le braghe di fronte a Mosca sui confini e forse non è un caso che il capo di M5S sia stato invitato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Vincenzo De Luca, la cena con Giuseppe Conte: a cosa stanno lavorando
San Giovanni Rotondo, incendi dolosi devastano oltre 1.100 ettari. Fiamme vicine alla casa di Giuseppe Conte
Ilona Staller denuncia Giuseppe Conte: "Come hanno usato i soldi dei vitalizi"
La situazione internazionale è delicata e Giuseppe Conte non sembra averlo capito. È il momento della serietà, ma per lui quel momento non arriva mai.
Giuseppe Conte sarà in Calabria l'1, il 2 ed il 3 ottobre per sostenere il MoVimento 5 Stelle ed il nostro #PasqualeTridico in vista delle prossime elezioni regionali. Di seguito gli appuntamenti della giornata di domani
Leader sull'orlo di una crisi di nervi - I Cinque stelle che perdono parlamentari sull'onda dell'adesione al nuovo governo.
Giuseppe Conte critica Meloni e Salvini: sanità siciliana in crisi, ma priorità al Ponte sullo Stretto - "Un primario in Sicilia ha fatto 3 ore in macchina per portare i farmaci della chemio ai suoi pazienti a causa di un guasto in ospedale, in un contesto in cui sanità e infrastrutture sono a pezzi.