Giuramento di Ippocrate per 40 nuovi medici piacentini e 6 odontoiatri

Ilpiacenza.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, con inizio alle ore 15 presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza (Via Emilia Parmense, 77), si terrà la “12° Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” con la cerimonia del giuramento professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri neo iscritti all'Ordine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

