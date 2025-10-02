Giunta rimpasto indigesto Guerzoni ’perde’ l’edilizia Insofferenza nel Pd

Sta attraversando una turbolenza il passaggio di deleghe interno alla giunta. L’edilizia è stata tolta a Giulio Guerzoni (nella foto a sinistra) per essere conferita a Carla Ferrari. A Guerzoni andrà il Patrimonio, di cui fino ad oggi se ne occupava il sindaco. Tutto regolare? Come viene interpretato questo rimpasto? Tra Patrimonio ed edilizia, quale pesa di più? Il Pd non si pronuncia, ma si percepisce gelo. Si tenta di capire se si è di fronte a un’operazione di indebolimento dei Dem in giunta, a un calcio negli stinchi all’ex assessore di Gian Carlo Muzzarelli, Giulio Guerzoni. Dal Comune è partita ieri una nota che sparge rassicurazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giunta, rimpasto indigesto. Guerzoni ’perde’ l’edilizia. Insofferenza nel Pd

In questa notizia si parla di: giunta - rimpasto

Latrofa, addio alla giunta. Via libera al rimpasto: "Orgoglioso del lavoro"

Scandalo urbanistica, Tancredi non si dimette (per ora) e Sala tace. Intanto i Verdi invocano un rimpasto di giunta. Schlein rinnova la fiducia al sindaco ma chiede “un cambiamento“

Rimpasto della giunta, le reazioni delle opposizioni: "Tramontato il 'civismo', amministrazione debolissima"

Sala e la vendita di San Siro: “Conta il risultato”. Nessun rimpasto in giunta ma solo spostamenti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/sala_vendita_san_siro_giunta_pd-424881531/?ref=twhl… - X Vai su X

Lo sfogo sulle cause della rottura politica... In attesa del rimpasto nella giunta comunale - facebook.com Vai su Facebook

Rimpasto di Giunta a Milano, non c'è solo il nodo Urbanistica: in discussione le deleghe a Sport, Verde e Mobilità. La Sicurezza sotto la lente - Sono le deleghe che potrebbero «ballare» nel prossimo rimpasto di giunta, che pertanto potrebbe prospettarsi più ampio e non limitarsi solo a riempire la ... Segnala milano.corriere.it

Giunta Todde, rimpasto “congelato” dai veti incrociati - Quando sembrava fatta per il cambio delle deleghe (si è parlato, tra l’altro di Desirè Manca alla Sanità al posto di Armando Bartolazzi), ... Come scrive unionesarda.it