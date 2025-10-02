Giunta Micciché è ufficialmente crisi politica | Fratelli d' Italia lascia la maggioranza

2 ott 2025

Alla fine la rottura è avvenuta ed è stata clamorosa e ufficiale. Fratelli d'Italia, dopo la rimozione “forzata” dell'assessore Costantino Ciulla ha deciso di abbandonare la giunta di Franco Micciché.Tutto è stato disposto oggi pomeriggio al termine di un confronto convocato proprio per valutare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

