Giuliano Sangiorgi dei Negramaro | San Siro diventi lo stadio della musica
Milano, 2 ottobre 2025 – A Milano ci ho vissuto più di vent’anni fa ed è qui che ho scritto tutte le canzoni del nostro album “Mentre tutto scorre”. Per me è stato un rapporto specialissimo, anche se con una Milano completamente diversa, non ancora così immersa nel futuro. Mi lega molto un posto sui Navigli, le Officine Meccaniche di Mauro Pagani, dove coi Negramaro abbiamo realizzato il primo mix del nostro primo album. Milano, per noi, era la meta dei sogni e sembrava impossibile anche solo pensare di essere riconosciuti per strada. Ricordo che mi dicevo: “È troppo grande”. ©ROBY BETTOLINI-C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
