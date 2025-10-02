Giulia Soponariu e l'uscita infelice su Giulio al GF | Sei napoletano non credo che il tuo certificato sia vero

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la battuta di qualche ora fa fa sui down, ora la 19enne piemontese finisce al centro delle polemiche per una frase rivolta al concorrente Giulio Carotenuto sui napoletani: "Tu sei capace di farlo, vieni da lì". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giulia - soponariu

Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025

La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023

Chi è Giulia Soponariu, modella e concorrente del Grande Fratello 2025

