Giulia De Lellis ha partorito? È in clinica al Gemelli alle 13 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio
L’attesa per la nascita della prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è ormai alle porte, e mentre la coppia si prepara al grande momento, Amedeo Venza (influencer ed esperto di gossip) sta aggiornando i tantissimi fan. Su Instagram, infatti, ha scritto su Giulia De Lellis: “È in clinica al Gemelli, alle 13 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio. Super scortata e in massima riservatezza!”. E poi, un aggiornamento: “Giulia De Lellis è in sala parto dalle 13 circa! Sta per nascere Priscilla!”. Nelle scorse settimane, i rumors raccontavano che Tony Effe avrebbe avuto frequenti contatti con l’ospedale Gemelli di Roma, scelto dalla coppia per l’importante evento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
