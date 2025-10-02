Giulia De Lellis ha partorito? È in clinica al Gemelli alle 13 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio

L’attesa per la nascita della prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è ormai alle porte,  e mentre la coppia si prepara al grande momento, Amedeo Venza (influencer ed esperto di gossip) sta aggiornando i tantissimi fan. Su Instagram, infatti, ha scritto su Giulia De Lellis:  “È in clinica al Gemelli, alle 13 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio. Super scortata e in massima riservatezza!”.  E poi, un aggiornamento:  “Giulia De Lellis è in sala parto dalle 13 circa! Sta per nascere Priscilla!”. Nelle scorse settimane, i rumors raccontavano che Tony Effe avrebbe avuto frequenti contatti con l’ospedale  Gemelli di Roma, scelto dalla coppia per l’importante evento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

giulia de lellis ha partorito 200 in clinica al gemelli alle 13 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio

Giulia De Lellis ha partorito? "È in clinica al Gemelli, alle 13 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio"

