Giulia De Lellis ad un passo dal parto Cosa emerge dall’indiscrezione
Giulia De Lellis ad un passo dal parto: l’attesa più dolce. Cosa emerge dall’indiscrezione. L’aria è carica di emozione e curiosità: Giulia De Lellis, una delle influencer più seguite e amate in Italia, è ormai agli sgoccioli della sua prima gravidanza. Dopo mesi vissuti con il pancione sotto i riflettori, tra shooting glamour, red carpet e momenti più intimi condivisi con i follower, la nascita della piccola Priscilla è imminente. Leggi anche Storie, voci e comunità: su Rai1 arriva “Bar Centrale” con Elisa Isoardi Fin dal primo annuncio, Giulia ha deciso di condividere con la sua community il percorso della maternità, senza rinunciare al suo stile ironico e diretto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
