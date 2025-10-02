Giugliano Francesco Di Domenico presenta Hotel Aurora tre stelle presso la libreria Mondadori

Venerdì 3 ottobre, alle ore 18, appuntamento con la letteratura presso la libreria Mondadori Bookstore di Giugliano, in via Aniello Palumbo. Francesco Di Domenico presenta il romanzo “Hotel Aurora Tre stelle”. A moderare l’incontro Maria Pia Sgariglia. Dal romanzo storico “Notte in Arabia”, ai gialli della serie “Marzia”, dopo il detective Max Fontanarossa, Di Domenico . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, Francesco Di Domenico presenta “Hotel Aurora tre stelle” presso la libreria Mondadori

In questa notizia si parla di: giugliano - francesco

Francesco Emilio Borrelli. . “Dal campo nomadi di #Giugliano. Ennesimo rogo. Esasperati? È un eufemismo” - facebook.com Vai su Facebook

Giugliano, Massimo Perna responsabile delle squadre giovanili - Il nuovo direttore sportivo, Domenico Fracchiolla, ha precisato che la società farà il possibile per trattenere a Giugliano Francesco Salvemini, l'attaccante con il maggior ... Lo riporta ilmattino.it

Giugliano, mercato in uscita in fermento: via Eyango e De Francesco - Il Giugliano, che negli ultimi giorni ha ufficializzato l'arrivo di cinque giocatori, ha necessità di sfoltire la rosa. ilmattino.it scrive