“Serve rispetto per tutti gli eletti, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione” – denunciate esclusioni da cerimonie e iniziative istituzionali. Giugliano in Campania, 2 ottobre 2025. I consiglieri comunali sottoscritti — Pasquale Ascione, Francesco Iovinella, Filomena Lanzaro, Giovanni Pianese, Francesco Mallardo, Gianluca Pianese, Francesco Carleo, Giovanni Pirozzi, Lucia Ciccarelli, Domenico Panico, Michela Fato e Andrea Galluccio — hanno protocollato una richiesta formale al Presidente del Consiglio Comunale per sollecitare il rispetto della parità istituzionale tra tutti i consiglieri, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, consiglieri d’opposizione chiedono pari dignità istituzionale: “Basta esclusioni da eventi pubblici”