Giugliano consiglieri di opposizione | Mai informati su eventi pubblici serve pari dignità istituzionale

Giugliano. I consiglieri comunali di minoranza hanno protocollato una richiesta formale al Presidente del Consiglio Comunale per sollecitare “il rispetto della parità istituzionale tra tutti i consiglieri, senza distinzione tra maggioranza e opposizione”. “Di recente, infatti, si sono verificati episodi in cui . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, consiglieri di opposizione: “Mai informati su eventi pubblici, serve pari dignità istituzionale”

In questa notizia si parla di: giugliano - consiglieri

Giugliano, consiglieri d’opposizione chiedono pari dignità istituzionale: “Basta esclusioni da eventi pubblici”

Giugliano, consiglieri d’opposizione chiedono pari dignità istituzionale: “Basta esclusioni da eventi pubblici” - - X Vai su X

Bisogna fare chiarezza su quanto dichiarato dal sindaco di #Giugliano Carmela Rescigno (Presidente Commissione Antimafia): "Su bonifica ex campo rom a Giugliano servono chiarimenti immediati. A rischio doppio pagamento con fondi pubblici" - facebook.com Vai su Facebook

Staff del sindaco a Giugliano, Rescigno e minoranza all’attacco: “La selezione sia trasparente” - Secondo la presidente della Commissione speciale Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio regionale de ... Riporta internapoli.it

Giugliano, il sindaco tende la mano all'opposizione: «Collaboriamo» - Senza nessun colpo di teatro è andato in scena il primo consiglio comunale dell’amministrazione D’Alterio. Si legge su ilmattino.it