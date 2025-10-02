Giugiaro ritorno al futuro dell' auto | DeLorean? Sportiva ma semplice Panda l' auto più importante per me oggi mi piace l' Audi Concept C

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di Gazzetta Motori il celebre designer piemontese ha parlato a margine della presentazione di Ritorno al Futuro. Prototipi di tempo, la mostra aperta al pubblico dal 1° ottobre 2025 al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. In esposizione la Dmc-12, protagonista del celebre film, nata dalla sua matita. Inoltre, una riflessione sul presente e sul futuro del design delle auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giugiaro ritorno al futuro dell auto delorean sportiva ma semplice panda l auto pi249 importante per me oggi mi piace l audi concept c

© Gazzetta.it - Giugiaro, ritorno al futuro (dell'auto): "DeLorean? Sportiva, ma semplice. Panda l'auto più importante per me, oggi mi piace l'Audi Concept C"

In questa notizia si parla di: giugiaro - ritorno

Ritorno al Futuro: MAUTO celebra la DeLorean DMC 12 - celebre per le sue inconfondibili porte ad ali di gabbiano e per essere diventata il simbolo della saga di Ritorno al Futuro. Scrive msn.com

La DeLorean scintilla al “Mauto”: un viaggio nel mito di “Ritorno al futuro” - La nuova esposizione al Museo dell’Automobile indaga il legame tra l’universo delle auto, l’arte del tempo e la cultura pop ... Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Giugiaro Ritorno Futuro Auto