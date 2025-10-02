Giubileo Caritas e Forum DD presentano un libro sulla forza della Speranza

Giovedì 9 ottobre alle ore 14.00 presso la Sala Vega nella Sede di Caritas Italiana (via Aurelia 796) a Roma verrà presentato il volume “Le parole del Giubileo”, pubblicato da EDB e realizzato da Caritas Italiana con il Forum Disuguaglianze e Diversità. L’incontro – “Le parole del Giubileo. Comunicare la speranza” – sarà aperto da don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana. Seguirà un dialogo tra Fabrizio Barca, Co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità e mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, membro di Presidenza di Caritas Italiana, moderato dalla giornalista Stefania Careddu. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giubileo, Caritas e Forum DD presentano un libro sulla forza della Speranza

