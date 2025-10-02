Giro dell’Emilia 2025 | il percorso ai raggi X Decisivo il temibile San Luca

Manca sempre meno. Tra poco più di quarantottore si alzerà il sipario sul Giro dell'Emilia 2025, storica corsa di ciclismo giunta alla sua edizione numero 108 e pianificata per sabato 4 ottobre. Si tratta di un appuntamento molto atteso che vedrà complessivamente ventidue formazioni al via (nelle ore passate ha fatto discutere l'esclusione del Team Israel-Premier Tech), con protagonisti del calibro di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), il bronzo iridato Ben Healy (EF Education Easy-Post) e il nostro Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Andiamo a scoprire il percorso nel suo dettaglio.

