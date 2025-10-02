Girelli rivela | Ci sta l’incavolatura di Gatti sono due punti che possono pesare Ma questa rabbia deve essere tramutata in qualcosa di positivo

Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato così dopo il pareggio della Juve contro il Villarreal. Queste le sue dichiarazioni. Un’analisi da capitano, una ricetta per ripartire. Il giorno dopo il pareggio beffa contro il Villarreal, a suonare la carica in casa Juventus è una delle sue bandiere più amate, Cristiana Girelli. Dagli studi di Prime Video, la bomber della Juventus Women ha analizzato il 2-2, invitando la squadra a trasformare la rabbia in energia positiva in vista del big match contro il Milan. “Due punti che possono pesare, ma la rabbia va tramutata”. La numero 10 bianconera ha mostrato grande comprensione per la frustrazione dei suoi colleghi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

