Gira Mondi birra Sapori d’ottobre e Fiato ai libri | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il debutto dell’originale speed date “Gira Mondi” al Circolino di Città Alta, “Sapori d’ottobre” a Lovere, “Fiato ai libri” a Sarnico, l’Oktoberfest di Sotto il Monte e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 2 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre alla Fiera di Bergamo torna “Creattiva”, la fiera delle arti manuali. Apertura al pubblico dalle 9.30 alle 18.30 da giovedì a sabato, e chiusura anticipata alle 17.30 la domenica. Ticket: intero 12 € in loco (10 € online), ridotto 7 €, gratuito per bambini fino a 9 anni e persone con disabilità al 100%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gira Mondi, birra, Sapori d’ottobre e Fiato ai libri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: gira - mondi

Silvia Giramondi (@silvia9848): "Non vedo l'ora sarai bravissima in bocca al..." - X Vai su X

Sabina Canale, titolare di Casa Geremia e Simone Giramondi, manager di Kia Italia, ci raccontano il Road Show di Kia e cosa significa portare sul territorio innovazione, sostenibilità ed emozione. #Kia #MoveFirst #KiaRoadShow #ReggioCalabria #TestDr - facebook.com Vai su Facebook

La birra incontra i sapori dell'orto - Da un lato il gardening, ovvero il desiderio e il piacere di creare e curare uno spazio verde tutto per sé, anche di piccole dimensioni e magari sul balcone di casa; dall'altro la birra, ormai amata ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Dalla Patagonia nuovi sapori esotici della birra grazie alla genetica dei lieviti - Uno dei miei passatempi estivi preferiti è godermi una birra fresca in un bar con gli amici dopo il lavoro. Da lescienze.it