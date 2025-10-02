Gioventù bruciata | dove rivedere il documentario su James Dean

il documentario dedicato a james dean celebra i 70 anni dalla sua scomparsa. In occasione del settantesimo anniversario della tragica morte di James Dean, Sky ha prodotto un nuovo documentario che rende omaggio alla vita e alla carriera di uno degli attori più iconici del cinema mondiale. Disponibile su Sky Documentaries, in streaming su Now e on demand, il film approfondisce la figura di Dean, evidenziando aspetti sconosciuti e momenti salienti della sua breve esistenza. analisi della trama del documentario “una gioventù bruciata”. Il titolo “Una gioventù bruciata” ripercorre le tappe fondamentali della vita di James Dean, nato nel 1931 a Marion (Indiana) e scomparso nel 1955 in California all’età di soli 24 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

