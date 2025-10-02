Oliva Tornano con ottobre i “Giovedì in libreria .e in biblioteca“, rassegna ideata dal Municipio 1 insieme a YesMilano, all’associazione Librerie indipendenti Milano (LIM), al sistema bibliotecario milanese e a una rete sempre più ampia di librerie indipendenti. Un progetto nato per valorizzare luoghi che, accanto alla vendita di libri o al prestito, diventano presidi culturali, spazi di socialità e confronto, in poche parole "anime nascoste". Il tema della sesta edizione (fino a maggio 2026) è "Oltre i confini". Traccia ampia, che si presta a declinazioni differenti: confini geografici e politici, ma anche interiori, ideologici, culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovedì tra i libri per sconfinare