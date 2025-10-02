Giovedì 2 ottobre a X Factor 2025 ci sono i Bootcamp | le anticipazioni della puntata su Sky e poi in chiaro e la spiegazione del nuovo meccanismo

X Factor 2025 il gioco si fa duro: giovedì 2 ottobre è tempo di Bootcamp, che da quest’anno hanno un nuovo temibile meccanismo. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo. Ecco le anticipazioni della puntata in onda stasera in tv alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e martedì 7 ottobre anche in chiaro, su TV8). Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti davanti a loro: i temutissimi Bootcamp, infatti, rappresentano un vero e proprio banco di prova per entrambi. 🔗 Leggi su Amica.it

